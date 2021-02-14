В Казани нетрезвый пациент устроил скандал с рукоприкладством в Республиканской клинической больнице. Об этом рассказали в пресс-службе медучреждения.

Инцидент произошел вечером 13 февраля. В РКБ самостоятельно обратился мужчина с травмой головы. 57-летнему пациенту была сделана компьютерная томография, рану обработали и зашили, однако после этого у гражданина произошел приступ внезапной агрессии. Он набросился на медбрата, ударил его в живот, угрожал убить врачей и пытался прорваться в стационар больницы.

Сотрудники РКБ вызвали Росгвардию, буйного пациента задержали.

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