Государственная Дума во втором - основном - чтении приняла поправки в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, которые запрещают принудительно высаживать детей, не оплативших проезд. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

"Проектом федерального закона установлен запрет принудительной высадки безбилетного лица, являющегося несовершеннолетним, не достигшим возраста 16 лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица", - сказано в пояснительной записке к документу.

Речь идет исключительно о детях, которые едут в одиночку, если же несовершеннолетнего пассажира сопровождает взрослый, то они должны будут сойти на ближайшей остановке.

Опрос в группе ProKazan.ru "ВКонтакте" показал, что казанцы инициативу поддерживают. Более того, они считают, что дети вообще должны ездить в общественном транспорте бесплатно. При этом небольшая часть проголосовавших считают, что в данной ситуации люди могут начать злоупотреблять нововведением.

"Дети в принципе должны ездить бесплатно".

"Я думаю наша сверхдержава достаточно богата, чтоб дети и студенты ездили бесплатно"

"Был у студентов бесплатный проезд. Его не стало ,зато появилось никому не нужное министерство по делам молодёжи. Зайдите на их сайт и посмотрите, для чьих детишек оно придумано за бюджетные деньги", - пишут казанцы в комментариях.

Поправки уже прокомментировали и перевозчики Татарстана. Председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков заявил, что инициатива хорошая, а в Казани такое правило действует уже давно.

"Да, такой закон сегодня необходим. В регионах России участились случаи, когда высаживают детей из общественного транспорта. Например, 8 февраля в Челябинске кондуктор в холодную погоду высадил из трамвая детей. В Казани с кондукторами уже давно проведены инструктажи: детей из автобусов не высаживают. В прошлом году в соцсетях было две жалобы, что якобы высадили детей из автобусов. Проверку проводила Прокуратура, факты не подтвердились", - сказал он.

При этом Темляков указывает, что должен быть разработан регламент определения возраста пассажира и дальнейших действий кондуктора, а также решен вопрос: кто будет платить компании-перевозчику за ребенка без билета.

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