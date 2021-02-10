Врачи Республиканской клинической больницы Казани провели операцию на сердце молодой женщине, которой нужно было сменить кардиовертер-дефибриллятор. Об этом рассказали на странице больницы в «Инстаграм».

«У женщины кардиомиопатия. Заболевание сердечной мышцы, которое ведет к развитию нарушений ритма сердца, вплоть до остановки. Чтобы избежать аритмий и очередной остановки, врачи установили пациентке кардиовертер-дефибриллятор», - говорится в сообщении.

Прибор контролирует редкий ритм, подавляет аритмию и сможет разрядом тока запустить сердце, если оно остановится.

В этот раз женщине меняли аппарат, операцию проводили без наркоза. Она длилась около часа.



Всего в Татарстане врачи ежегодно устанавливают порядка 80 кардиовертер-дефибрилляторов и 1000 кардиостимуляторов.

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