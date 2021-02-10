Президент Татарстана Рустам Минниханов утвердил даты проведения праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам. Указ опубликован на официальном сайте президента.

Так, в документе говорится, что 13 мая 2021 года придется начало проведения праздника Ураза-байрам, а 20 июля – Курбан-байрам.

Ранее в ДУМ Татарстана сообщали, что священный месяц Рамадан начнется 13 апреля (вторник) и продлится 30 дней.

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