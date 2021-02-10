В Казани дома в Авиастрое останутся без воды почти на сутки. Об этом сообщает мэрия столицы Татарстана.

Так, воды не будет с 09:00 11 февраля до 06:00 12 февраля. По адресам: улицы Белинского 12/8, Индустриальная 15/12, Лядова, 15, Тимирязева, 8, 10/2, Челюскина, 2/10, 8/12, 9, 10, 12/15, 35а.

Отключение связано с проведением работ по подключению водопровода. Жителей просят заранее запастись водой, автоцистерны будут размещать согласно поступающим заявкам. Их оставить можно по телефону +7(843)231-62-60.

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