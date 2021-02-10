В Татарстане продолжается очередная волна морозов. Так, температура резко понизилась в выходные, после неожиданной оттепели и дождя. На 10 февраля синоптики обещают в регионе до -32 градусов. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики.

В среду в Казани и Татарстане днем ожидается слабая метель, ветер умеренный -12…-17 градусов, на дорогах гололедица. Ночью местами небольшой снег -20…-25 градусов, при прояснениях -27…-32 градуса.

По данным сервиса «Яндекс погода» к концу недели жителей снова ждет скачок температуры до 0 градусов, а затем до -10 градусов.

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