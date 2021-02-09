В Казани до конца мая изменят маршрут троллейбуса №3 и автобуса №70. Об этом сообщается в группе «Общественный транспорт» во «ВКонтакте».

Так, с 10 февраля до окончания работ троллейбус №3 будет ездить в прямом направлении от ул.Бигичева – путепровод на пересечении пр.Победы и ул.Академика Сахарова – пр.Камалеева далее по маршруту. Троллейбус не будет останавливаться на остановке «Ул.Академика Глушко» по пр.Победы.

В свою очередь автобус №70 будет ездить в обратном направлении по схеме: пр.Победы – ул.Ахтямова – ул.Жиганова – пр.Камалеева далее по маршруту. Также отменяется остановка «Ул.Академика Глушко» по пр.Победы.

Изменения связаны со строительством первого участка второй линии метрополитена от станции «Улица Фучика» до «Улица Сахарова».

При этом до окончания работ троллейбусные маршруты №№5, 9 и 12 и автобусные маршруты №№5, 18, 30, 31, 33, 34, 45, 46, 63 и 77 объезжают указанный участок по местному проезду.

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