9 февраля в Общественной палате Татарстана прошел круглый стол на тему вакцинации против коронавируса. Но мирное заседание чуть не сорвала группа антипрививочников. Они ругались, шумно себя вели и обвиняли представителей Минздрава и Роспотребнадзора в принуждении населения к вакцинации.

По словам заместителя премьер-министра Татарстана Лейлы Фазлеевой задачи организовать принудительную вакцинацию нет. На данный момент в регионе находится 81 122 доз вакцин от коронавируса.

При этом одна из группы антипрививочников обвинила Роспотребнадзор, что своих сотрудников они принуждают делать прививки под угрозами увольнения.

«Я лично никого не принуждаю. Клясться ничем не буду», - отметила замруководителя управления Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина.

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