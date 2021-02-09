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Фото: Минздрав Татарстана

На круглом столе в общественной палате Татарстана антипрививочники устроили скандал

09.02.2021, 19:27 50 1 prokazan.ru

9 февраля в Общественной палате Татарстана прошел круглый стол на тему вакцинации против коронавируса. Но мирное заседание чуть не сорвала группа антипрививочников. Они ругались, шумно себя вели и обвиняли представителей Минздрава и Роспотребнадзора в принуждении населения к вакцинации.

По словам заместителя премьер-министра Татарстана Лейлы Фазлеевой задачи организовать принудительную вакцинацию нет. На данный момент в регионе находится 81 122 доз вакцин от коронавируса.

При этом одна из группы антипрививочников обвинила Роспотребнадзор, что своих сотрудников они принуждают делать прививки под угрозами увольнения.

«Я лично никого не принуждаю. Клясться ничем не буду», - отметила замруководителя управления Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина.

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Медицина / Минздрав Коронавирус Татарстан Казань Общество
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комментарии

Горожанин
0
09 февраля 2021
19:40
Если бы третья столица мира действительно была третьей, не дырой в одном месте, то люди лучше были бы осведомлены по теме прививок и коронавируса в целом и лишних вопросов было бы меньше.
Горожанин
0
09 февраля 2021
19:54
Миниханов сказал надо усилить работу по добровольной вакцинации, а мы знаем как в Татарстане эта работа проходит под страхом увольнения

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