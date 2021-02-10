В мэрию Казани поступил еще один запрос на проведение митинга. Его подало татарстанское отделение КПРФ, митинг планируют провести в День защитника Отечества – 23 февраля, у памятника Муллануру Вахитову. Об этом говорится на сайте партии.

«Митинги приурочены к Дню Советской Армии и Военно-Морского Флота, но охватят широкий круг вопросов. Это и защита национальной безопасности, и преодоление экономического кризиса, и принципиально новая социальная политика, и предлагаемая КПРФ альтернативная программа развития страны», - сообщается на сайте.

На данный момент уведомление находится на рассмотрении.

Напомним, не так давно мэрия Казани согласовала митинг 14 февраля.

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