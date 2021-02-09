Еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции подтвердили сегодня в Татарстане.

По данным Минздрава республики, вирус идентифицирован у умерших женщин 1939 и 1986 годов рождения. Причина смерти установлена в ходе патологоанатомической экспертизы. Всего на 9 февраля в РТ зарегистрировано 293 смерти от ковида.

Напомним, в Татарстане сейчас проходит бесплатное тестирование, направленное на снижение смертности от болезней системы кровообращения. Его могут пройти жители республики, в семье которых есть перенесшие инфаркты и инсульты.

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