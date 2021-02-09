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Фото ru.freepik.com

Прокуратура проверит батутный центр в Казани, где трое детей получили серьезные травмы

09.02.2021, 16:13 76 0 prokazan.ru

Прокурору Казани Олегу Дроздову поручено проверить батутный центр, где трое детей серьезно травмировались во время праздника. Об этом информируют в пресс-службе надзорного ведомства. 

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в одном из развлекательных учреждений города во время празднования дня рождения трое из 11 детей получили компрессионные травмы позвоночника. Утверждалось, что разминка перед допуском на развлекательную площадку была недостаточной, всего ребята провели на батутах порядка шести часов. Прокуратура проверит работу центра и при наличии оснований будут приняты меры реагирования. 

Напомним, ранее мы писали о девочке из Казани, которая нуждается в дорогостоящей операции в США. У нее серьезные проблемы с сердцем, за свои 3,5 года жизни она уже перенесла инсульт, пять операций и тромбоз. 

Дети Происшествия Казань
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