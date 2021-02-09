Амалия Саттарова из Казани может умереть без дорогостоящей операции в США. Сейчас средства на лечение малышки помогает собрать благотворительный фонд "Алеша".

У маленькой пациентки - сложнейший порок сердца, за 3,5 года она пережила инсульт, несколько операций и огромный тромб в сердце. Ее неоднократно буквально "с того света" вытаскивали медики. Сейчас, по рассказам мамы девочки, ее сложно назвать активной - при малейшей нагрузке у малышки синеют губы и щеки, а ее любимое занятие - собирать пазлы. Девочка постоянно проходит обследования, а с самого раннего возраста ей приходится жить с электрокардиостимулятором.

"Сейчас у Амалии впервые появился шанс на выздоровление. В Бостоне делают уникальные операции – одновременную пластику трикуспидального клапана и имплантацию системы CRT. Это поможет восстановить нормальную работу сердца. Стоимость операции – 15 289 024 рубля. Семья не сможет собрать такие деньги самостоятельно. Благодаря неравнодушным людям уже удалось привлечь 2 782 130 рублей", - пояснили в пресс-службе фонда.

Реквизиты для помощи семье можно найти на сайте благотворительного фонда "Алеша".