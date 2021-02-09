Высшая квалификационная коллегия судей вынесла предупреждение судье Арбитражного суда Поволжского округа Артуру Кашапову. Суд находится в Казани.

По данным портала Право.ру, ссора Кашапова с охранниками произошла в клубе после того, как выпивший судья "навязчиво" решил пообщаться с подругой жены - он хотел, чтобы та помогла ему решить семейные проблемы. Женщина его оттолкнула, этот жест заметила охрана и решила вмешаться. Несмотря на разъяснения Кашапова о том, что он знаком с женщиной и они обсуждают личные вопросы, охранники повалили судью на пол, отобрали часы и выставили из заведения. Немаловажный факт - все это время рядом с судьей был его племянник.

Кашапов покинул клуб, но решил вернуться и забрать свои часы. Охранники заявили, что часы не брали, и пригрозили настойчивому посетителю вызовом Росгвардии. Судья не отступил, после чего охрана вызвала наряд правоохранителей. Росгвардейцы, которые прибыли на вызов, спокойно посоветовали Кашапову уйти, тот продолжал настаивать на возврате часов, тогда росгвардейцы надели на него наручники. В этот момент племянник заявил, что его дядя работает судьей, после чего мужчину сразу отпустили и вернули его имущество.

Сам Кашапов сказал, что ни на кого не жаловался, с участниками конфликта расстался мирно, а рапорт о произошедшем, по его мнению, подали росгвардейцы. В документе было написано, что судья сопротивлялся и приложена запись с камер. Совет судей изучил видео, однако не нашел никаких действий, негативно характеризующих Кашапова. С учетом этого, а также за отсутствием претензий к его работе судье была вынесена самая мягкая мера - предупреждение.

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