В Татарстане следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника исправительной колонии. Его обвиняют в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

«По версии следствия, в 2018 году, мужчина, являясь на тот момент начальником исправительной колонии, договорился с одним из осужденных о переносе на территорию учреждения мобильных телефонов за деньги. Телефоны заказывали через интернет, которые забирали родственники осужденного, а потом передавались начальнику», - говорится в сообщении.

Следствие установило, что обвиняемый пронес 19 мобильных телефонов и получил вознаграждение в размере 160 тысяч рублей. При этом мужчина не признал вину, на данный момент он находится под стражей.

Уголовное дело передано в суд.

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