На днях в соцсетях появилось видео, на кадрах которого останавливается автобус, из него выходят водитель и кондуктор и выводят девушку. Она не стояла на ногах, поэтому ее посадили в снег и уехали. Пользователи возмутились такому поведению. В Ассоциации АТП Татарстана прокомментировали произошедшее.

«Была проведена проверка, просмотрены камеры в салоне автобуса. На кадрах девушка практически заползает в автобус. Кондуктор поднимает пассажирку и усаживает на переднюю площадку. Девушка назвала остановку, где ей нужно было выйти. Когда она вышла на своей остановке, не устояла на ногах и упала в снег, на помощь вышли кондуктор и водитель, но она отказалась от помощи», - говорится в сообщении.

Причин для вызова полиции и скорой помощи не было, пассажирка утверждала, что самостоятельно дойдет до дома. Поэтому экипаж вернулся в транспорт и уехал.

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