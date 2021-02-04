Весеннее обострение в этом году началось раньше. В Казани в одном из краснобусов жители заметили полуголого мужчину, на видео он рассказывает, что учит стоять на голове и закаляться. Жители в недоумении смотрели на безумца.
«К пассажиру, ехавшему с Павлюхина на Танковую уже и лето пришло», - написал автор поста.
В комментариях пользователи сразу же обратили внимание, что мужчина без маски.
«А маска где?»
«Чем ближе весна, тем сильнее обострение»
«Муж неожиданно пришел»
«Вот у меня жизнь скучная, смотрите как люди развлекаются»
«Самое главное ноги в тепле»
«И всех научит, только страшно к такому идти»
«Выгуливает новые шорты»
К слову, вчера, 3 февраля, было не очень то и тепло, днем -12 и ветер. Что двигало мужчиной, останется загадкой.
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