Весеннее обострение в этом году началось раньше. В Казани в одном из краснобусов жители заметили полуголого мужчину, на видео он рассказывает, что учит стоять на голове и закаляться. Жители в недоумении смотрели на безумца.

«К пассажиру, ехавшему с Павлюхина на Танковую уже и лето пришло», - написал автор поста.

В комментариях пользователи сразу же обратили внимание, что мужчина без маски.

«А маска где?»

«Чем ближе весна, тем сильнее обострение»

«Муж неожиданно пришел»

«Вот у меня жизнь скучная, смотрите как люди развлекаются»

«Самое главное ноги в тепле»

«И всех научит, только страшно к такому идти»

«Выгуливает новые шорты»

К слову, вчера, 3 февраля, было не очень то и тепло, днем -12 и ветер. Что двигало мужчиной, останется загадкой.

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