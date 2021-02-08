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Массовое ДТП произошло в Казани из-за женщины-водителя, она скрылась с места происшествия

08.02.2021, 12:06 389 4 prokazan.ru

8 февраля в Казани на улице Ершова произошло массовое ДТП. Об этом сообщается на странице программы «Перехват».

«На Ершова столкнулись 4 машины. Участники ДТП рассказывают, что девушка-виновница планировала повернуть налево с третьей полосы, машины, которые ехали за ней не успели затормозить и врезались друг в друга», - говорится в сообщении.

Девушка скрылась с места ДТП. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ДТП ГИБДД Татарстан Казань Общество
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комментарии

Горожанин
0
08 февраля 2021
12:19
Ездунья скрылась незаметно
Гражданин
1
08 февраля 2021
12:22
Она не является участницей ДТП, если ее не зацепили. А остальные просто не соблюдали дистанцию. С нее штраф за нарушение ПДД и все.
Гараж
0
08 февраля 2021
12:34
И долго спорили они,инспектора стоят в раздумье.Все отдают большой почет великой гонщице колдунье. Она исчезла пыль эпох иль это просто наважденье.
И всех оставила в расплох инспекторам на удивление.
Горожанин
0
08 февраля 2021
13:12
Штраф за какое нарушение ПДД? Если не задели её, в чём нарушение? Сзади едущие не соблюдали дистанцию и всё. Сами виноваты.
В ответ на комментарий пользователя
Она не является участницей ДТП, если ее не зацепили. А остальные просто не соблюдали дистанцию. С нее штраф за нарушение ПДД и все.
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