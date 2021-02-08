8 февраля в Казани на улице Ершова произошло массовое ДТП. Об этом сообщается на странице программы «Перехват».

«На Ершова столкнулись 4 машины. Участники ДТП рассказывают, что девушка-виновница планировала повернуть налево с третьей полосы, машины, которые ехали за ней не успели затормозить и врезались друг в друга», - говорится в сообщении.

Девушка скрылась с места ДТП. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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