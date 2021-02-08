В Казани сотрудники Росгвардии задержали уроженца Ямало-Ненецкого округа, который был в розыске с 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Во время несения службы патрульные получили сообщение, что на улице Яхина находится разыскиваемый УФСИН осужденный мужчина. Росгвардейцы нашли мужчина, при проверке документов оказалось, что он был осужден по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотиков» и скрывался от назначенного наказания», - говорится в сообщении.

Его объявили в федеральный розыск с 10 ноября 2017 года. На данный момент мужчина находится в полиции.

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