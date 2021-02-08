В Министерстве здравоохранения РФ выпустили новые рекомендации по лечению коронавирусной инфекции. В них сократили список препаратов, уточнили данные о мутациях и влиянии COVID-19 на почки.

Согласно документу, на сегодняшний день в списке рекомендованных находится пять препаратов: фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин, интерферон-альфа. Ранее их было шесть. Также в новых рекомендациях заявлено, что фавипиравир можно применять не только в условиях стационара, но и амбулаторно. Еще одно уточнение касается мутаций коронавируса:

"В настоящее время нет данных о связи мутаций в геноме SARS-CoV-2 с тяжестью и прогнозом течения COVID-19, а также их влиянии на чувствительность и специфичность диагностических наборов реагентов и эффективность вакцин", - говорится в тексте.

Кроме того, Минздрав отметил острое повреждение почек как фактор риска смерти от ковида. Если пациент нуждается в ИВЛ, вероятность острого повреждения почек возрастает в 10,7 раз, а при изначальных проблемах с этим органом у человека фоне интоксикационного синдрома, вызванного COVID-19, может усиленно прогрессировать почечная недостаточность.

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