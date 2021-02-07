Казанец пожаловался нашему корреспонденту на врачей, которые равнодушно отнеслись к лечению его бабушки. Мужчина рассказал, что его родственница попала в лечебное учреждение с коронавирусом. В больнице женщина получила травму: бабушка упала в туалете, у нее выявили гематому.

"Бабушка пожаловалась врачам, те проигнорировали. Боли были адские, по её словам. Но уже потом когда она не смогла встать из-за сильных болей, её положили в реанимацию. Ещё сказали, что ты ревешь? Зачем тогда легла в больницу?", - рассказал мужчина о реакции врачей на травму ее бабушки.

Горожанин жалуется, что за 10 дней лечения престарелой женщине даже не поменяли простыню. А на вопросы родственников о состоянии пациентки медики отвечать отказывались, ссылаясь на врачебную тайну. Позже бабушку перевели в другую больницу, на улице Чехова.

"Хирург сначала хотел сделать разрез, чтобы гной убрать, но заведующий выступил против, так как есть вероятность, что могла бы и не выжить. У нас такое чувство, что от нее просто избавились быстрее, выписав домой", - считает мужчина.

По словам автора жалобы, медики бабушку так и не вылечили.

"Сказали типа само рассосётся в течении 2-3 мес. Один хирург говорит не надо разрез делать, другой хотел. Но гематома то внутри глубоко, она не нащупывается, и может там кровь выпустить, или дренаж поставить? Вот такая у нас бесплатная медицина", - сокрушается мужчина.

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