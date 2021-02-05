Певец Радик Юльякшин, известный как Элвин Грей, опубликовал в своих соцсетях фото с главой Башкирии Радием Хабировым. В руках артист держит удостоверение. О том, что это за "корочки", артист не сообщает, но даже не они стали главным предметом обсуждения подписчиков. Возмущение поклонников певца вызвал его внешний вид, одежда, в которой он пришел в кабинет главы республики.

"Мог бы посерьезнее одеться"

"всё-таки не на встречу к друзьям пришел. Можно и поуважительнее отнестись к Главе Республики."

"Вроде жена есть, а одет ужас куда смотрела"

"Взрослый дядька а все как подросток одевается"

"Прилично оделся бы что ли, все таки такую важную должность занимает, лицо Башкирии"

"Где брючки,ботиночки и т.д!?", - пишут фанаты певца.

Другие пользователи в защиту Юльякшина говорят, что ему "не идет костюм" и у него просто молодежный стиль и имидж. В октябре 2020 года Радик Юльякшин был назначен советником главы Башкортостана по культуре и работе с молодежью. Тогда в одном из интервью он заявил, что не собирается менять стиль одежды и прическу, строгие костюмы будет надевать только на официальные мероприятия.

Напомним, что что недавно Элвин Грей сыграл никах. Его супругой стала Инзиля Фатхутдинова, модель и парикмахер из Ижевска, девушка младше певца на 10 лет. Пара летала в свадебное путешествие в Занзибар.



