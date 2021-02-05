Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова не стала оценивать действия правоохранителей на митинге 31 января, когда сотрудники посадили участников в снег.

«Решать кто правильно поступил, а кто неправильно – это не наша работа. Для этого есть соответствующие органы. Мы говорили, что есть обращение в прокуратуру. Если прокуратура вынесет соответствующее решение, значит мы будем руководствоваться решением прокуратуры или суда», - отметила Галимова.

Напомним, митинг прошел 31 января на площади у театра Камала. По подсчетам МВД Татарстана на шествие вышли более 600 человек, задержано было около 400 человек.

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