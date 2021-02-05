В Воронеже продолжается расследование трагедии, где молодой человек выпал из окна и убил младенца в коляске. Следователи опрашивают свидетелей и соседей погибшего.

По словам соседей, парень жил на 9 этаже, был тихим, иногда его видели с девушкой. В день трагедии около 15:00, в окно он кричал «Забери мое сердце, забери мою душу». Около 17:00 он поднялся на 17 этаж и упал вниз на коляску с ребенком.

Также соседи рассказали, что в этот день женщина с двумя детьми приехала навестить родителей. Старший ребенок во время произошедшего был с бабушкой. Об этом пишет РИА «Воронеж».

На данный момент на месте работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, продолжается расследование уголовного дела.

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