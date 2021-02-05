На онлайн-конференции замминистра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков рассказал, влияет ли прививка от коронавируса на репродуктивную функцию и кому ее лучше не ставить.

«Вакцинация не влияет на репродуктивную функцию. Огромная доказательная база в отношении безопасности вакцины, там, где аденовирусные векторы используются, они безопасны в отношении репродуктивной системы человека и на десятках тысяч добровольцев это было доказано. Что касается противопоказаний, мы советуем после прививки три месяца не планировать беременность. Также отмечу, что беременным лучше не вакцинироваться», - отметил Владимир Владимирович.

При этом спикер отметил, что это всего лишь рекомендация, население может само решать ставить прививку или нет.

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