Под Казанью на дороге в Боровое Матюшино очевидцы засняли машину, которая ехала с открытым капотом. Судя по кадрам, автомобиль был разбит после ДТП, но владельцы решили вывозить его с места происшествия своим ходом. При этом видно, что обзор дороги у водителя минимальный. Татарстанцы в соцсетях обсуждают, почему хозяин машины так поступил и насколько это безопасно.

"На эвакуатор жалко полтора рубля"

"с борового? 5к будет"

"Зачем смеётесь? У человека машина разбита"

"Никому не мешает, объезжайте. Может у человека денег нет"

"Видимость 0, идем по приборам."

"А что примотать нельзя? не важно чем и к чему! так безопасней, чем ехать как больной ублюдок, не думая о других участниках дорожного движения", - пишут комментаторы. При этом татарстанцы высказали предположение, что автомобиль буксируют на троссе.

Напомним, согласно ПДД, езда на поврежденном автомобиле запрещена, за данное нарушение может быть выписан штраф.

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