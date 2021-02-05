Под Казанью в поселке Киндери 4 февраля, вечером, произошло крупное ДТП с участием фуры и легковушки. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«По предварительной информации, водитель машины «КИА» выехала для обгона на «встречку», где врезалась в фуру. Женщина-водитель находится в состоянии опьянения, с ней в машине была 17-летняя дочь», - сообщается на странице «Вызов-112».

В результате ДТП пострадавших нет. Виновница происшествия отказывается проходить медосвидетельствование.

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