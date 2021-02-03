Театр оперы и балета имени Джалиля могут оштрафовать за нарушение ковидных правил на спектаклях. Роспотребнадзор Татарстана уже обратился в суд.

«Тема ранее поднималась на брифингах в декабре прошлого года. По факту несоблюдения мер профилактики covid-19 при проведении мероприятий Управлением Роспотребнадзора по Татарстану был составлен протокол на ответственное должностное лицо Театра оперы и балета и направлен в суд для рассмотрения в декабре 2020 года», - отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Выявить нарушение было не так и сложно, сейчас все публикуют сторис в «Инстаграм». На спектаклях «Турандот» и мюзикле «Алтын Казан» было больше зрителей, чем положено в коронавирусные времена. Информация подтвердилась по количеству проданных билетов на спектакли.

Теперь театру грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности до трех месяцев. Об этом пишет телеграм-канал Mash Iptash.

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