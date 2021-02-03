3 февраля Госавтоинспекция Казани проведет очередные проверки водителей. На этот раз сотрудники будут пресекать нарушения правил остановки и стоянки. Об этом сообщает отдел ГИБДД города.

Проверки начнутся вечером с 18:00 до 03:00. Сотрудники ГИБДД напоминают водителям, что в случае установления нарушения правил остановки и стоянки, предусмотрен штраф в размере 1500 тысяч рублей. При отсутствии водителя машину отвезут на спецстоянку.

Водителей призывают к соблюдению правил дорожного движения.

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