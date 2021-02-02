В Татарстане ушел из жизни заслуженный врач России и республики, бывший заведующий отделением колопроктологии РКБ Сергей Коломенский. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Отделение колопроктологии Сергей Николаевич возглавлял с 1982 по 2015 годы, он являлся одним из основоположников школы колопроктологии в Татарстане. Коломенский был награжден медалью ордена Гиппократа. Коллеги и сотрудники Республиканской Клинической Больницы выражают искренние соболезнования родным и близким», - говорится в сообщении.

Сергею Николаевичу было 71 год, о причинах смерти не сообщается. Прощание и панихида пройдут 4 февраля в 10:30 в корпусе Л РКБ.

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