Вечером 2 февраля в Казани инспекторы ДПС задержали водителя иномарки предположительно с наркотиками. Об этом сообщается на странице «Вызов-112».

«На улице Шоссейная задержали водителя машины «Киа» предположительно с наркотиками. Он выбросил пакет с веществом и попытался скрыться от сотрудников», - говорится в сообщении.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся экспертизы.

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