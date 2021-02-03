Вечером 2 февраля в Казани инспекторы ДПС задержали водителя иномарки предположительно с наркотиками. Об этом сообщается на странице «Вызов-112».
«На улице Шоссейная задержали водителя машины «Киа» предположительно с наркотиками. Он выбросил пакет с веществом и попытался скрыться от сотрудников», - говорится в сообщении.
На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся экспертизы.
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комментарии
а чуть позжее - рокетман
хотя ему и павиан
не подал бы и лапы