Житель Казани лишился автомобиля из-за долга по алиментам. Мужчина платил на содержание ребенка в 8 раз меньше, чем должен - 1 тысячу рублей ежемесячно вместо положенных 8 тысяч. Приставы нашли у должника автомобиль марки «Great Wall». Сначала правоохранители наложили на транспортное средство запрет на совершение регистрационных действий и ограничили право мужчины управлять автомобилем.

Но данные меры не принесли результата, отец не погасил долги перед ребенком. В результате приставы наложили арест на иномарку, машину продадут с торгов. Полученная сумма будет направлена на погашение долга по алиментам, а оставшиеся деньги пойдут на оплату задолженности мужчины по алиментам, сообщает пресс-служба УФССП Татарстана.

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