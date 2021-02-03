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Пресс-служба УФССП России по Республике Татарстан

У жителя Казани забрали иномарку из-за долга по алиментам. Он платил в 8 раз меньше, чем положено

03.02.2021, 08:59 143 0 prokazan.ru

Житель Казани лишился автомобиля из-за долга по алиментам. Мужчина платил на содержание ребенка в 8 раз меньше, чем должен - 1 тысячу рублей ежемесячно вместо положенных 8 тысяч. Приставы нашли у должника автомобиль марки «Great Wall». Сначала правоохранители наложили на транспортное средство запрет на совершение регистрационных действий и ограничили право мужчины управлять автомобилем. 

Но данные меры не принесли результата, отец не погасил долги перед ребенком. В результате приставы наложили арест на иномарку, машину продадут с торгов. Полученная сумма будет направлена на погашение долга по алиментам, а оставшиеся деньги пойдут на оплату задолженности мужчины по алиментам, сообщает пресс-служба УФССП Татарстана.  

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