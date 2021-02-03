Врачи РКБ Татарстана жителя Спасского района, у которого обнаружили злокачественную язву. Об этом рассказали на странице больницы в «Инстаграм».

«В Спасскую центральную больницу с жалобами на рвоту с кровью обратился 50-летний мужчина. Во время обследования у пациента обнаружили большую язву с кровотечением. Вертолетом санавиации вызвали врача из РКБ. Кровотечение было остановлено, но язва оказалась злокачественной. К вечеру у мужчины упало давление, он потерял сознание, кровотечение произошло повторно», - говорится в сообщении.

У пациента остановилось сердце, после реанимации забилось вновь. Врачи приняли решение делать срочную операцию, которая длилась 4 часа. Операция прошла успешно, на данный момент пациент выписался и чувствует себя хорошо.

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