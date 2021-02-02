Водитель и кондуктор автобуса №62 в Казани помогли ребенку, который потерял сознание во время поездки. Об этом сообщается на странице Ассоциации АТП Татарстана.

«2 февраля утром на остановке «Мостоотряд №3» мальчик ехал с отцом в детский сад. Пассажиры сообщили, что мальчику стало плохо, он побледнел и потерял сознание. Водитель и кондуктор вызвали скорую помощь, а до приезда врачей обратились в пожарную часть №76, которая была рядом. Для мальчика принесли кислородную маску, после чего он пришел в себя», - говорится в сообщении.

Как выяснилось позже, ребенок не успел позавтракать, именно поэтому ему стало плохо. Кондуктор напоила его сладким чаем, а после передала врачам скорой помощи.

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