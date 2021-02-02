Пять новых случаев смерти от коронавируса подтверждено на 2 февраля в Татарстане. Об этом информируют в Министерстве здравоохранения РТ.

По данным ведомства, коронавирусная инфекция стала причиной смерти еще у трех женщин - 1946, 1972 и 1981 годов рождения, а также у двух мужчин - 1955 и 1976 годов рождения. Всего с начала пандемии COVID-19 унес жизни 278 татарстанцев.

Напомним, что на прошлой неделе от заболевания скончался президент Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Ренат Залютдинов.

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