Главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина рассказала, какие побочные эффекты могут быть после прививки от коронавируса и что с ними делать.

По ее словам, это может быть ломота и слабость, а также сонливость, иногда - повышение температуры до 38, редко - до 39 градусов, все это наблюдается обычно только в первые сутки после вакцинации. При температуре можно принять парацетамол, в остальных случаях обращаться за помощью нет причин.

Напомним, что в Татарстане на 2 февраля прививку вакциной "Спутник V" получили 13 229 человек, из них вторую дозу получили 2 604 жителя республики. Уже использовано почти 40% поступившей в РТ вакцины. По последним данным в Татарстане зарегистрировано 16 217 случаев ковида, скончались 278 пациентов - еще пять смертей было подтверждено за последние сутки. Среди умерших - женщина, которой было всего 40 лет.