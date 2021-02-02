В Казани прокуратура инициировала проверку после публикации одного из жителей города в соцсетях.

По данным надзорного ведомства, 49-летний мужчина на своей странице разместил ролик, который внесен в список экстремистских материалов в РФ.

"Распространение в Интернете подобной информации оказывает деструктивное идеологическое воздействие на население и является административно наказуемым деянием", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе прокуратуры.

В итоге казанцу было вынесено предостережение о недопустимости публикации таких материалов.

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