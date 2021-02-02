На просторах интернета было найдено необычное объявление: в городе Арзамас Нижегородской области на продажу выставили школу. Об этом пишет портал progorodnn.ru.

"Мега крутая школа. Отдаю даром. Надоела уже. Много компьютеров, кабинетов и все это бесплатно. Вы только заберите, пожалуйста. Учителя идут в комплекте", - говорится в тексте объявления.

"Продавцом" значится некий Евлампий Агаларов, за школу с педагогами он просит всего 50 рублей. Установила ли администрация учебного заведения авторов - шутников и что им за это будет, пока неизвестно. Объявление с сайта уже удалено.

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