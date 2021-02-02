Сегодня, 2 февраля, закрыли движение для автобусов, грузового транспорта, маршруток и такси на федеральной трассе М-5 в Татарстане, Башкортостане и Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Виной тому плохая видимость на трассах из-за метели.

«Трасса будет закрыта с 08:00 до 16:00 (время изменится при улучшении или ухудшении погоды). Так движения не будет на трассе М-5 «Урал» в Башкортостане, Татарстане и Оренбургской области с км 1194+500 по км 1548+651», - говорится в сообщении.

Напомним, синоптики еще со вчерашнего вечера предупреждали жителей о надвигающейся метели. При этом всю неделю в Татарстане будет идти снег, а к выходным температура опустится до -18 градусов. Подробный прогноз.

К другим новостям:

- Вчера вечером на трассе Татарстана произошло страшное ДТП. Столкнулись две легковушки. Подробности происшествия.

- Дети через интернет пытались продать школу вместе с учителями. Надоела, говорят. Сколько денег просили.