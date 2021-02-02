Военнослужащему Владимиру Шварцу в Казани вынесен приговор за хищение чужого имущества путем обмана в крупном размере. Он 16 лет получал повышенную зарплату по поддельному диплому.

В 2004 году мужчина, будучи рядовым воинской части 63778, предоставил на место службы диплом о среднем профессиональном образовании, который давал возможность получать зарплату, положенную в звании прапорщика. За 16 лет он похитил у государства 322,7 тысяч рублей, а позже сам признался в содеянном.

Как сообщили в военном Следкоме Татарстана, мужчине назначен штраф в 80 тысяч рублей, весь ущерб он уже возместил.

Читайте также:

В Казани мужчина убил соседа по квартире и вместе с сожительницей разыграл целый спектакль