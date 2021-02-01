В Казани 30 января разыгралась семейная драма, в которой приняли участие пара и экс-сожитель женщины. В результате был убит человек.

Известно, что в квартире одного из домов на улице Бирюзовая было найдено тело 42-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде гематомы и асфиксии. В убийстве заподозрили 42-летнего мужчину, который проживал в этой же квартире с возлюбленной, а убитый оказался бывшим сожителем женщины.

Как полагает следствие, в ночь убийства потерпевший был пьян и мешал соседям спать. Тогда подозреваемый затащил его в ванную, заткнул тряпкой рот и ушел. Мужчина потерял сознание и умер, его труп пара нашла утром. Тогда они решили инсценировать смерть соседа по квартире. Они заперли ванную изнутри, а сами начали снимать на видео поиски "пропавшего". Когда дверь в помещение, где лежало тело, открыли, мужчина и женщина изобразили удивление. После "спектакля" они обратились в правоохранительные органы.

В итоге женщина, которая присутствовала при расправе, все рассказала полицейским, мужчина же свою причастность не признал. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", подозреваемый заключен под стражу, расследование продолжается.

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