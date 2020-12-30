В Казани будут судить бывшего военнослужащего Владимира Шварца, который "повысил" себе зарплату с помощью поддельного диплома об образовании.

По информации военного Следкома РТ, в течение 16 лет - с 2004 по 2020 годы - военнослужащий одной из частей незаконно получал заработную плату, которая полагается на звании "прапорщик". Для того, чтобы получить звание, он купил поддельный диплом об образовании, который давал такую возможность. В итоге за это время он похитил у Минобороны РФ почти 323 тысячи рублей.

Как пояснили в ведомстве, в подлоге Шварц в итоге признался сам, раскаялся в содеянном и возместил ущерб, причиненный незаконными действиями. Было возбуждено уголовное дело по статье "Хищение чужого имущества путем обмана в крупном размере". При этом в обеспечение возможной конфискации имущества, а также исполнения судом наказания следственным органом наложен арест на имущество Шварца на общую сумму 58 950 рублей. Дело направлено в Казанский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу.

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