В редакцию Prokazan.ru обратился житель аварийного дома на улице Клары Цеткин, про который мы уже писали. Мужчина рассказал, что сейчас им предлагают переселиться в жилье, которое в разы меньше предыдущего. Их квартира 45 квадратных метра, а предлагают жить в комнате 18 квадратных метров. Журналист обратился за разъяснениями в пресс-службу мэрии Казани.

«Дом №17 по улице Клары Цеткин был признан аварийным в сентябре 2017 года. Расселить его, предоставив благоустроенные квартиры из расчета «метр в метр», планируется после 2015 года. На данный момент учитывая состояние дома, жильцам было предложено временные квартиры маневренного жилищного фонда», - сообщили в пресс-службе мэрии города.

Такие помещения предоставляются из расчета не менее чем шесть квадратных метров на одного человека. При этом семья может посетить предложенную квартиру и принять решение о переезде.

«Отметим, что семья также может и отказаться, дожидаясь переселения в благоустроенные квартиры сразу из дома по ул. Клары Цеткин», - говорится в сообщении.

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