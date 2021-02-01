Один из членов экипажа яхты, которую задержали на границе Вануату, Виль Сагитов рассказал подробности происшествия и что происходит сейчас. Напомним, троих татарстанцев задержали из-за закрытых границ в связи с коронавирусом.

«Сегодня нам дали интернет. Дело было так: нас не пустили на Самоа, а на Фиджи мы решили не заходить и сразу топить до Вануату что ближе к дому, вся надежда заправится и пополнить запасы воды и свежих продуктов была возложена на Вануату. Но после проверки документов, нас попросили о.Эфата, сдали тесты на ковид, сегодня сказали, что все хорошо. Когда сможем выйти, никто не говорит», - написал Виль Сагитов.

Также он сообщил, что их снабдили топливом, водой. Сегодня привезли продукты и сим-карты.

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