В Вахитовский районный суд Казани 1 февраля поступило 30 материалов об административных правонарушениях в отношении участников митинга 31 января.

Три материала было рассмотрено днем ранее, по итогу на 20 суток оставили под арестом участника местного штаба Навального и двум жителям назначили штрафы по 10 тысяч рублей. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Всего на акции в поддержку политика Алексея Навального в Казани задержали около 300 человек.

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- <span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, Roboto, " helvetica="" neue",="" geneva,="" "noto="" sans="" armenian",="" bengali",="" cherokee",="" devanagari",="" ethiopic",="" georgian",="" hebrew",="" kannada",="" khmer",="" lao",="" osmanya",="" tamil",="" telugu",="" thai",="" sans-serif,="" arial,="" tahoma,="" verdana;"="">В Казани участники протестов напали на сотрудника ГИБДД. Правоохранитель сумел сбежать.