На 1 февраля в Татарстане зарегистрировано 86 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона. Из них 31 пациента отвезли в больницу, остальные лечатся дома.

Так, среди заболевших пятеро детей до 18 лет, восемь человек до 30 лет, 26 человек до 50 лет, 13 человек до 60 лет, 13 человек до 70 лет, 12 человек до 80 лет и девять человек старше 80 лет.

Новые случаи коронавируса за сутки зарегистрировали на территории 20 районов Татарстана. В Казани – 43 случая.

С начала пандемии в республике зарегистрировано 16 132 человека с коронавирусом, 12 623 человека выздоровело, 98 за сутки.

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