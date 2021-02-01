Дирекция парков и скверов в Казани обратилась в полицию после того, как на одном из участков стеклянного ограждения была разбита секция. Инцидент произошел во время митинга в поддержку Навального.

"Мы не знаем, кто и зачем это сделал, хотим сказать лишь одно — вандализм не способ выражения какой-либо позиции, это всегда вандализм", - отметили в Дирекции.

Казанцы в комментариях поддержали мнение, что вандализм должен быть наказан, но сочли, что митинг здесь фигурирует напрасно.

"Общественное есть политическое, одно от другого неотделимо. Ещё не разобрались, а уже намеки. Может это космонавтов рук дело? В день когда задержали тысячи по стране, такие намёки это отстой".

"Вас попросили сделать такой пост? ;)"

"Вандализм - это плохо. Набережная радует глаз и очень любим там гулять. Пусть ограждение починят, а виновных найдут и накажут в соответствии с законом. Но причём тут политика?.."

"Это намёк на сегодняшнюю мирную прогулку?", - пишут горожане.

Напомним, что вчера в соцсетях появилось видео, на котором неизвестный демонстративно разбил молотком ограждение на озере. Это произошло в начале несанкционированного митинга.

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