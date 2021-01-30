В Вануату местная полиция задержала троих татарстанцев с яхты «Милонга», на флагах которой была символика 100-летия ТАССР. Об этом пишет ТАСС.

В посольстве России в Австралии рассказали, что российская яхта «Милонга» с тремя членами экипажа зашла в территориальные воды Вануату, чтобы пополнить запасы пресной воды и топлива. При этом они не предупредили местные власти о прибытии. Людей задержали и отправили на карантин по коронавирусу.

На данный момент они остаются на карантине, пока сотрудники дипломатической миссии договариваются с властями Вануату, чтобы их отпустили и те продолжили путешествие.

Границы республики были закрыты еще в марте 2020 года из-за пандемии. Сейчас там нет ни одного заболевшего коронавирусом. Единственный пациент с вирусом был выявлен в ноябре в пограничном изоляторе.

К другим новостям:

- Кажется, в Татарстане резко возросла смертность от коронавируса. Еще пять человек скончались от коронавируса. Сколько им было лет.

- На подходе последний месяц зимы. Рассказываем, какие законы вступят в силу с 1 февраля 2021 года. И как изменится жизнь горожан.