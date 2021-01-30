С 1 февраля 2021 года в России вступает в силу несколько важных законов. Расскажем, как изменится жизнь жителей Татарстана с приходом последнего месяца зимы.

Так, с 1 февраля начнут индексироваться соцвыплаты, пособия и компенсации. Размер индексации составит 4,9%. Увеличение выплат коснется около 15 млн горожан, также вырастет ежемесячная денежная выплата. При этом повышение пособий ожидают ветераны боевых действий, инвалиды, лица, подвергшиеся воздействию радиации и другие льготники.

Самое волнующее изменение месяца – запрет на мат в социальных сетях. С 1 февраля вступает в силу закон, где говорится, что интернет-площадки с аудиторией выше 500 тысяч человек должны будут выявлять, блокировать и чистить запрещенный контент. За всем этим будет следить Роскомнадзор, при выявлении нарушения предусмотрены штрафы.

Разрешение на тюнинг машин. С 1 февраля владельцы транспорта не смогут получить разрешение на тюнинг, если заключения испытательного центра и протокола проверки не будет в специальном реестре. Если же работы с машиной уже проведены, а документы не найдены, то ГИБДД не выдаст свидетельство о проведении осмотра машины.

Также изменения ждут и водителей большегрузов. С февраля проезд по федеральным трассам поднимется на 14 копеек, до 2,34 рублей за километр. Деньги планируют направить на ремонт дорог федерального значения.

Согласно закону об обязательных требованиях в России изменения для бизнеса будут наступать два раза в год с 1 марта и с 1 сентября. Они могут касаться санитарных норм, охраны труда и экологии. Такие нововведения упростят жизнь предпринимателям и помогут избежать штрафов.

Новые кассовые чеки. С 1 февраля все организации обяжут вносить в чек перечень покупок, а за нарушение введут штраф.

Также с февраля в России будет запрещен оборот немаркированной одежды (трикотаж, кожа, постельного и кухонного белья).