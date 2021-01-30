Рустам Минниханов направил соболезнования губернатору Ульяновской области в связи со смертельным ДТП с пассажирским автобусом. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.

«Уважаемый Сергей Иванович! От имени татарстанцев и от себя лично выражаю Вам и всем жителям Ульяновской области глубокие соболезнования в связи с ужасной трагедией, произошедшей с пассажирским автобусом в Самарской области. Мы искренне сочувствуем и просим передать слова нашей поддержки жителям Ульяновской области, которые в результате автокатастрофы потеряли своих родных и близких, желаем скорейшего выздоровления пассажирам, которые находятся сейчас в больницах», - говорится в сообщении.

Напомним, крупное ДТП произошло 29 января 2021 года на трассе М-5 «Урал». 12 человек погибло. Сейчас в реанимации находятся 11 человек, включая полугодовалого ребёнка.

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