На 30 января в Татарстане выявили 84 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона. Из них 36 человек отвезли в больницу, остальные лечатся дома.

Среди заболевших четверо детей до 18 лет, шесть человек до 30 лет, 21 человек до 50 лет, 15 человек до 60 лет, 18 человек до 70 лет, 13 человек до 80 лет, семь человек старше 80 лет.

В Казани выявили 55 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрировали 15 959 случаев вируса, 12 430 пациентов выздоровело, 99 человек за прошедшие сутки.

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